Des navires chinois sous surveillance

Mercredi 19 février, les Forces armées en Nouvelle-Calédonie ont dévoilé qu’elles ont suivi « le déploiement de bâtiments de la marine de l’Armée populaire de libération à l’ouest de la zone économique exclusive (ZEE) française ». Le Task Group chinois, composé d’un croiseur de dernière géné- ration, d’une frégate multimissions et d’un pétrolier-ravitailleur, a « transité en bordure de la ZEE de Nouvelle-Calédonie entre le 15 et le 16 février 2025 et conduit des manœuvres au sud du territoire ». Des contacts radio professionnels ont eu lieu entre les unités des Fanc et les bâtiments chinois. Le suivi a été réalisé en coopération avec les forces armées australiennes et néo-zélandaises.