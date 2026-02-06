Des navettes pour les usagers d’Air Calédonie

Des navettes « Tontouta Express » seront mises en places à partir du 2 mars pour les passagers d’Air Calédonie, annonce le gouvernement. Le tarif sera de 500 francs par trajet et par voyageur. Quatre points sont prévus : l’ancien CHT à Nouméa, Koutio, l’Arène du Sud à Païta et l’aérogare à Tontouta.