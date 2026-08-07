Des mineurs en cause dans l’incendie au lycée Saint-Jean XXIII

Trois jeunes âgés de 15, 16 et 17 ans ont été identifiés et placés en garde à vue, le 29 juillet, dans le cadre de l’enquête sur l’incendie du restaurant d’application de l’établissement professionnel de Païta. Ces jeunes, extérieurs à l’établissement, qui avaient effectué leur méfait le visage dissimulé, ont reconnu les faits et indiqué être entrés par effraction pour commettre des vols. Les incendies déclenchés avaient pour but d’effacer les traces de leur passage, a indiqué la procureure adjointe, Hélène Gaudet. Leur jugement est prévu le 24 août devant le tribunal pour enfants. Le préjudice est estimé à 35 millions de francs.