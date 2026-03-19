Des milliers de véhicules encore concernés par l’airbag Takata défectueux

Entre 10 000 et 12 000. C’est le nombre de véhicules possédant encore un airbag Takata défectueux en Nouvelle-Calédonie. Depuis 2013, une cinquantaine de décès ont été recensés dans le monde en lien avec ce défaut, dont deux sur le territoire. « C’est un danger public », insiste Laurent, Jeandot, président de l’Apca, Association professionnelle des concessionnaires automobiles de Nouvelle-Calédonie.
Une conférence de presse était organisée, mercredi 18 mars, en compagnie de représentants du Comité des sociétés d’assurance, de l’Alliance des experts en automobile et de l’Argus NC, afin de sensibiliser les automobilistes sur cette problématique majeure de sécurité routière.
Ils appellent chaque personne ne l’ayant pas déjà fait à vérifier sur le site de l’Argus si son véhicule est équipé de ce type d’airbag. Seul le numéro de plaque d’immatriculation suffit. Il est également possible de joindre les numéros verts du groupe GBH (05 00 38) et du groupe Jeandot (05 01 10) pour obtenir un rendez-vous.
Plusieurs mesures sont envisagées. En collaboration avec les pouvoirs publics, les concessionnaires aimeraient faire en sorte que les contrôles tech- niques intègrent obligatoirement la vérification des airbags. Un « stop drive », consistant à interdire la circulation des véhicules concernés est aussi évoqué.