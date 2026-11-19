Le gouvernement a adopté, lundi 16 novembre, deux projets pour alléger la facture d’électricité et le panier alimentaire. Le premier pérenniserait l’aide exceptionnelle à l’électricité mise en place en 2025. Cofinancée par la Nouvelle-Calédonie et l’Union européenne, elle viserait 10 000 foyers modestes. Le gouvernement envisage 20 000 ou 30 000 francs par an selon la puissance du compteur, déduits directement de la facture pour les abonnés équipés d’un compteur classique. Le plafond de revenus sera fixé par arrêté et la première campagne est prévue en septembre 2027.

Le second texte ramènerait à 1 %, pendant un an, les droits de douane sur la plupart des aliments expédiés depuis six pays et territoires du Pacifique, dont l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Christopher Gygès évalue le manque à gagner à quelque 260 millions de francs et compte sur des recettes supplémentaires de la TGC pour le compenser. Le gouvernement prévoit de suivre les prix en rayon pour mesurer l’effet de la baisse. Les deux textes doivent encore être examinés par le Congrès