Des mesures pour soulager l’offre de soins et maîtriser les dépenses

Afin de répondre à la pénurie de soignants, le gouvernement a adopté, mercredi 23 juillet, un avant-projet de loi du pays visant à élargir les compétences de certaines professions. Si ce texte est acté, les sage-femmes auront l’autorisation, entre autres, de vacciner toute la population et de prescrire des arrêts de travail allant jusqu’à 30 jours. Les pharmaciens pourront prescrire et administrer certains vaccins et les infirmiers seront autorisés à réaliser des certificats de décès en cas d’indisponibilité d’un médecin et à prescrire certains produits de santé et examens.

Dans un objectif de maîtrise des dépenses, le texte prévoit également un renforcement du contrôle médical, avec la mise en place d’une base législative et d’amendes à destination de certains professionnels établissant des arrêts de travail ou prescriptions « non justifiés ». L’idée étant « d’éviter certains abus », explique Claude Gambey, membre du gouvernement en charge de la santé. Autre mesure prévue, pour les patients : la possibilité de bénéficier du tiers payant pour les actes de biologie et d’imagerie médicale dans le but de faciliter les remboursements. Ces examens pourront ainsi être pris en charge directement, sans avance de frais pour les assurés.