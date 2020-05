Conformément aux annonces de l’Avenir en confiance, lors de la campagne des provinciales, concernant la protection et la sécurité des Calédoniens, Sonia Backes, la présidente de la province Sud a dévoilé les mesures concernant la lutte contre l’abus d’alcool qui seront votées, ce jeudi, par l’assemblée . Ces mesures, qui définissent le nouveau code des débits de boissons, ont été présentées dans le cadre d’une collaboration renforcée avec le parquet de Nouméa et le procureur de la République, Yves Dupat, qui en a profité pour présenter de nouvelles dispositions concernant la protection des mineurs. Espaces dédiés à la vente d’alcool Pour la présidente de la province Sud, « rétablir la sécurité et protéger nos administrés est une des priorités et cette sécurité ne va pas sans une politique efficace de lutte contre l’abus alcool (…) Toutes les autorités doivent se mobiliser activement pour stopper ce véritable fléau qui n’est plus tolérable ». C’est en ce sens que Sonia Backes a présenté les nouvelles dispositions modifiant le code des débits de boissons de la province Sud, une volonté qui avait déjà été dévoilée, fin 2019, et qui est soumise aux élus de l’assemblée ce jeudi.

Ces nouvelles dispositions portent sur la création d’espaces dédiés à la vente d’alcool dans les commerces de la province Sud, avec caisses séparées et présentation obligatoire d’une pièce d’identité (contrôle des mineurs notamment). En revanche, les interdictions de vente d’alcool le week-end et le mercredi après-midi seront abolies. Des restrictions horaires qui ont conduit au développement d’un important marché noir, selon la province Sud.

Ces mesures seront accompagnées d’un volet formation et d’aides financières aux petits commerces qui en auront besoin. Délinquance des mineurs Dans le cadre d’une collaboration renforcée avec le parquet de Nouméa, la présidente de la province Sud et le procureur de la République, Yves Dupat, souhaitent lutter plus efficacement contre la délinquance des mineurs. Pour ce dernier, « la justice ne peut pas seule porter cette problématique de la délinquance des mineurs, c’est bien que les collectivités telles que la province Sud puissent s’impliquer et venir en appui pour nous épauler sur la conduite des mesures judiciaires ».