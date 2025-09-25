Des mesures de simplification pour les entreprises

Mardi 23 septembre, le gouvernement a examiné deux avant-projets de loi du pays afin de favoriser l’attractivité économique et simplifier les démarches administratives pour les entreprises. Le premier projet propose de mettre en place la règle du « silence vaut acceptation » : lorsqu’une entreprise ne reçoit pas de réponse de l’administration au bout de deux mois, cela signifie que la demande est acceptée. Il est également proposé l’extension du droit à l’erreur pour les chefs d’entreprise « de bonne foi ».
Le second projet de loi a pour objectif de créer, entre autres, un registre et un guichet unique des entreprises. Il vise en outre la suppression de l’obligation de double publication au Journal officiel de Nouvelle- Calédonie (Jonc) et dans un journal d’annonces légales. « On souhaite, avec cette mesure, que la création d’entreprise passe de trois mois à une journée », indique Christopher Gygès, porte-parole du gouvernement. Si elles sont adoptées, ces mesures pourraient être mises en vigueur en mars 2026.