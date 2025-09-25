Des mesures de simplification pour les entreprises

Mardi 23 septembre, le gouvernement a examiné deux avant-projets de loi du pays afin de favoriser l’attractivité économique et simplifier les démarches administratives pour les entreprises. Le premier projet propose de mettre en place la règle du « silence vaut acceptation » : lorsqu’une entreprise ne reçoit pas de réponse de l’administration au bout de deux mois, cela signifie que la demande est acceptée. Il est également proposé l’extension du droit à l’erreur pour les chefs d’entreprise « de bonne foi ».

Le second projet de loi a pour objectif de créer, entre autres, un registre et un guichet unique des entreprises. Il vise en outre la suppression de l’obligation de double publication au Journal officiel de Nouvelle- Calédonie (Jonc) et dans un journal d’annonces légales. « On souhaite, avec cette mesure, que la création d’entreprise passe de trois mois à une journée », indique Christopher Gygès, porte-parole du gouvernement. Si elles sont adoptées, ces mesures pourraient être mises en vigueur en mars 2026.