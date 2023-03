SENTIR POUR ÉVOQUER

Après les avoir imaginés et testés au fil des années, ils ont été édités en 2021. L’un propose un vrai voyage olfactif en reprenant les odeurs spécifiques de la Nouvelle-Calédonie. 24 arômes naturels, confectionnés par un biologiste, sont enfermés dans de petites fioles en verre. « Je ne voulais pas quelque chose de synthétique », souligne l’orthophoniste. Vanille, café, niaouli, citronnelle, pomme-liane, tamanou, frangipanier se révèlent à chaque inspiration nasale. « Je le reconnais tout de suite : celui-là, c’est mon préféré », confie-t-elle en humant le contenu de la fiole de tiaré.

Cette boîte de parfums, accompagnée de plateaux et de cartes illustrant chaque senteur (traduites en français, en anglais et en drehu), permet aux patients de stimuler leur mémoire. « J’ai des personnes âgées qui arrivent à évoquer des souvenirs. Ça permet d’être en relation avec elles. Même s’il n’y a pas toujours de verbal, il y a de la communication. Des enfants autistes vont réussir à s’exprimer. » Avec l’arrivée de la crise sanitaire, le jeu de l’orthophoniste sert même à des personnes touchées par le Covid-19. « J’ai rééduqué leur goût et leur odorat. »

UNE SOURCE DE MOTIVATION

L’ouïe fait également partie des cinq sens que Marie Anne Gauthier utilise dans son travail. Son autre jeu reprend le même principe que le précédent. Sauf que cette fois, les joueurs doivent assimiler 24 bruits à leur illustration : cerf, baleine, pétrel, cagou… « Un ingénieur son m’a enregistré les bruits. Ils sont disponibles sur un lien fourni avec le jeu. »

Des enfants ont réussi à apprendre à lire avec cette méthode. « Un petit Calédonien, tu lui fais entendre la roussette ou le cagou, c’est plus motivant pour lui de savoir l’écrire, de reconnaître le mot. » Conçus dans un but thérapeutique, les jeux de Marie Anne Gauthier peuvent également faire d’autres heureux. Notamment ceux qui souhaitent garder auprès d’eux les richesses sonores et olfactives du territoire. Avis aux touristes qui aimeraient rapporter un bout de leur voyage dans leur valise.

Edwige Blanchon

Photo : Les jeux de Marie Anne Gauthier sont conçus pour être accessibles à partir de 4 ans. Ils sont en vente à la Fnac, à l’As de trèfle et dans la boutique des Arts du pacifique. / © E.B.