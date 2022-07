Forte émotion à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Métropole. Dans la nuit du 15 au 16 juillet, à Angers, trois jeunes de 16, 18 et 20 ans, Ismaël, Atama et Manuolito, deux jeunes Wallisiens, ont été tués à l’arme blanche et trois autres personnes ont été blessées. L’auteur présumé des faits a été mis en examen pour meurtres aggravés, tentatives de meurtres aggravés et agressions sexuelles.

Les faits avaient débuté à la suite d’une agression à caractère sexuel par le mis en cause, a précisé le procureur de la République, Éric Bouillard. Éloigné par ces jeunes, qui avaient décidé de s’interposer, il est revenu armé d’un couteau. Âgé de 32 ans, ce réfugié politique soudanais avait fait l’objet de plusieurs condamnations, mais pas de peine d’emprisonnement, notamment pour des faits de violence.