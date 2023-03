Les gardes-nature de la province Sud ont participé, jeudi 23 février, à une opération de sauvetage d’un banc de globicéphales (dauphins océaniques) dans le secteur de la pointe Vidoire, à Nessadiou.

Huit sont morts échoués sur la plage et six ont pu être sauvés. Les gardes-nature les ont repoussés vers le large avec l’aide de la police municipale de Bourail, de la gendarmerie, de pêcheurs professionnels et de plaisanciers, en lien avec l’Institut de Recherche pour le développement (IRD).



© Province Sud

Une équipe scientifique s’est déplacée depuis Nouméa afin d’effectuer des prélèvements et comprendre cet événement. La baignade et les activités nautiques ont été interdites à Bourail entre Nessadiou et la Roche Percée durant une semaine.

Certains globicéphales n’ayant pas été retrouvés, les autorités craignaient la présence de requins.