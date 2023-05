Des gardes nature aborigènes en visite

Le Consulat général d’Australie reçoit, jusqu’au samedi 27 mai, trois gardes nature du Queensland pour échanger sur la préservation de l’environnement.

Le Consulat général d’Australie reçoit, jusqu’au samedi 27 mai, trois gardes nature du Queensland pour échanger sur la préservation de l’environnement et présenter le modèle des « indigenous rangers ».

TRADITION ET ENVIRONNEMENT

Ces programmes, nombreux en Australie, aident les populations autochtones à combiner leurs connaissances traditionnelles avec une formation à la protection de l’environnement, dans le but de protéger et de gérer leurs terres, leur mer et leurs cultures.

Brian Coghill, Lordie Walker et River Murray travaillent dans l’île de North Stradbroke, Minjerribah en langue locale, avec notamment pour problématiques la préservation des espèces menacées, la gestion des feux de brousse et la transition vers un tourisme respectueux.