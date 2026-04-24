Des forçats de talent

Perçus comme ignares et sans prédispositions, les bagnards pouvaient faire preuve d’un talent remarquable. C’est ce que met en lumière une belle exposition à la maison Higginson consacrée à une industrie méconnue du bagne : la camelote et plus précisément, la gravure sur nacre, spécifique à la Nouvelle-Calédonie.

Imaginez un atelier, une grande case commune peut-être, où raisonnent de légers crissements. À l’aide d’outils rudimentaires – râpes, petits ciseaux, pointes sèches – des forçats taillent, liment et gravent des coquillages familiers : nautiles, trocas, huîtres perlières, burgau des Nouvelles-Hébrides. Les matières premières ont été récupérées ou fournies par l’administration pénitentiaire.

L’exposition plonge le visiteur dans l’univers de la camelote du bagne (fin XIXe-début XXe), une économie de la débrouille propre au système pénitentiaire colonial, présente aussi bien à Toulon, Brest, Rochefort ou en Guyane. Elle renvoie « aux petites choses que fabriquent les forçats dans leur temps libre », « un stigmate derrière lequel se trouvent bien souvent des objets de qualité », selon le chercheur Louis Lagarde (UNC), co-commissaire de l’exposition.

DEUX MONDES

En Nouvelle-Calédonie, la camelote est centrée sur le travail de la nacre, matière noble appréciée des voyageurs et plus facile à façonner que le bois. « C’est la rencontre d’une masse d’artisans potentiels, d’une belle matière et d’un contexte spécifique », souligne Louis Lagarde. Devenue une industrie encadrée à partir de 1886, elle produit des milliers d’objets, « vendus en souvenir ou échangés par les bagnards pour améliorer leur quotidien. Ils peuvent par exemple être donnés à un aumônier qui a été gentil, un médecin qui les a éloignés des travaux pénibles ».

Au total, « une petite centaine de praticiens de la camelote » œuvrent parfois durant quinze, trente ou quarante ans selon leur peine. Sur plus d’un millier de coquillages étudiés par Louis Lagarde, 300 sont présentés à la maison Higginson. « C’est la première fois qu’une exposition réunit autant d’objets patrimoniaux en un seul lieu », note Muriel Glaunec-Mainguet, conservatrice des musées de la ville et co-commissaire de l’exposition.

Sur la nacre, détaille-t-elle, les forçats gravent l’exil, la France, la République, des paysages de campagne ou de ports, mais aussi le monde kanak à travers des scènes de vie quotidienne. « On représente à la fois le pays qu’on a quitté et le pays dans lequel on est. Et je dirais que c’est un monde kanak un peu idéalisé, l’image d’un séjour dans un monde paisible, porteur de bonheur, de liberté », loin de la réalité carcérale.