Des émissions surveillées de près

UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE

Le nickel en lui-même est un polluant très suivi. « On prélève des poussières sur une semaine et après on les envoie dans un laboratoire pour analyses », explique Alexandra Malaval-Cheval. Sa valeur cible est de 20 ng/m3. Depuis quelques années, l’association constate des niveaux élevés dans les mesures de prélèvement de poussières fines PM10 et dans les retombées atmosphériques. « On dépasse sur plusieurs stations la valeur de référence. » Sachant que le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) classe ce métal comme cancérogène possible pour l’homme, Scal’Air aimerait affiner ses données pour connaître l’impact local et mieux comprendre d’où il vient. Elle compte également peser sur le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour que ce polluant soit intégré à la prochaine étude épidémiologique.

L’arrivée de la centrale accostée temporaire (CAT) l’an dernier, déplaçant la source d’émissions de polluants, a amené l’association à réajuster son réseau avec la mise en place de deux nouvelles stations de mesure : à la Vallée-du-Tir, au niveau de l’école Petit Poucet, ainsi qu’à Nouville sur l’agora de l’Université de la Nouvelle- Calédonie. Cette année, Scal’Air va déployer des campagnes de mesure du dioxyde de soufre sur les zones de Ducos, Numbo et Nouville pour appréhender l’impact de la CAT.

L’association ne se donne pas autant de mal pour rien. La pollution atmosphérique augmente le risque de développer des maladies respiratoires et cardio-vasculaires. « C’est connu et reconnu aujourd’hui. » L’objectif de Scal’Air est de faire comprendre que la qualité de l’air est un enjeu de santé publique. « On ne suivrait pas ces polluants s’ils ne présentaient pas un risque pour la santé. » Les alertes permettent de mettre une pression, « une contrainte sur l’industriel et les autorités », et de prendre ainsi des décisions. Pour que l’air qui nous entoure soit davantage respirable.