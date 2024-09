Des élections peu probables cette année

♦ INITIATIVE

Le président du groupe socialiste, écologiste et républicain au Sénat, Patrick Kanner, et plusieurs de ses collègues ont déposé le 16 septembre une proposition de loi organique visant à reporter les élections provinciales. Dans un unique article, la date du 15 décembre 2024 est remplacée par celle du 30 novembre 2025. Une des raisons : dans un contexte décrit « troublé et instable, l’organisation et les modalités de participation des électeurs » sont « inenvisageables ». En outre, selon le groupe socialiste, la réforme constitutionnelle du corps électoral « est devenue caduque. Par conséquent, le calendrier initialement envisagé pour permettre la mise en cohérence de la réforme et celui des opérations nécessaires à la tenue des élections provinciales de 2024 ne tient plus ».

♦ POSITIONS

Les formations non-indépendantistes sont favorables au renvoi des élections en 2025. Parce que « le corps électoral actuel est illégal », estiment Les Loyalistes. Qu’ « il est essentiel de rétablir l’ordre et la sécurisation des bureaux de vote », juge le Rassemblement-LR. Et que « la tenue avant le 15 décembre est inconcevable », pointe Calédonie ensemble, notamment en termes de timing.

En revanche, à son congrès contesté de Koumac fin août, le FLNKS s’est dit « prêt à aller aux élections provinciales en décembre si les conditions politiques sont réunies ». Le Palika, de son côté, vise aussi un scrutin en fin d’année, sauf si le projet de report formulé par le groupe socialiste du Sénat est adopté.

Yann Mainguet