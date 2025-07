Des données positives pour le tourisme

Plus d’un an après le début des émeutes, le 2 juillet, le Japon a officiellement abaissé son niveau d’alerte aux voyageurs pour des séjours sur la côte Ouest et à Lifou. De son côté, l’Australie a allégé ses recommandations pour tout le territoire. Des signes « encourageants » pour Nouvelle-Calédonie Tourisme, qui informe en outre que, selon les derniers chiffres de l’Institut de la statistique et des études économiques, sur le mois d’avril, le territoire a retrouvé près de la moitié de sa fréquentation touristique (par avion) d’avant crise et plus de 89 % de ses croisiéristes au cours des quatre premiers mois.