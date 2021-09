Des dérogations spéciales du gouvernement sont désormais accordées pour permettre le rapatriement de personnes bloquées à l’extérieur en plus du transport des soignants, des évacuation sanitaires et du fret. Après un vol en provenance de Wallis-et-Futuna jeudi, deux vols vendredi et dimanche arriveront de Paris/Tokyo. Les passagers prévus dans les avions à compter de cette semaine conservent leurs places. Les personnes dont les vols ont été annulés depuis la suspension sont progressivement replacées. Toutes devraient être rentrées pour la première semaine d’octobre. À noter que le sas sanitaire s’adapte : les arrivants doivent être vaccinés puisque l’obligation vaccinale des entrants est désormais en vigueur, et s’isoler durant sept jours à domicile. Le motif impérieux demeure.