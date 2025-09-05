Des curiosités aux portes de la Constitution

Le résultat du vote de confiance, programmé lundi 8 septembre à l’Assemblée nationale, sera déterminant pour le gouvernement Bayrou et bousculera ou non le processus législatif de l’accord de Bougival. Le projet de loi constitutionnelle présente déjà quelques singularités.

L’ombre de la sanction plane. Alors que le Premier ministre, François Bayrou, a décidé d’engager un vote de confiance très risqué à l’Assemblée nationale, lundi 8 septembre, sur la dette de la France, Manuel Valls a enchaîné ces derniers jours les rencontres avec les journalistes. L’un des messages est direct. « Je le dis aux forces politiques nationales : attention, il y a le dossier de la Nouvelle-Calédonie », a insisté le ministre des Outre-mer à Paris, dans l’émission Questions politiques de France Inter-France Info-Le Monde, dimanche 31 août. Une chute fort probable du gouvernement Bayrou perturberait le calendrier déjà contraint du processus législatif du projet d’accord de Bougival. L’exécutif « doit être conforté, a averti, lundi 1er septembre, le député Nicolas Metzdorf. « La stabilité est la condition du redressement de la France, et de l’avenir de la Nouvelle-Calédonie. » Tant sur le plan du versement de la deuxième tranche du prêt garanti par l’État que celui du devenir institutionnel, selon le parlementaire.

Une proposition de loi organique en faveur du report des élections provinciales à juin 2026, au lieu du 30 novembre prochain, doit être examinée en commission des lois du Sénat mercredi 17 septembre, puis en séance à la fin de ce même mois, avant une analyse de l’Assemblée nationale. Telle est l’actuelle feuille de route. De même, l’indispensable projet de loi constitutionnelle dans pareil cas sera présenté, après un œil du Conseil d’État, en Conseil des ministres mercredi 17 septembre, pour atteindre, au bout du bout, un examen de la réforme par le Parlement, réuni en Congrès à Versailles, lundi 15 décembre.