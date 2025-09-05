Des curiosités aux portes de la Constitution

Si la procédure suit son cours, le projet de loi constitutionnelle sera examiné en décembre par les députés et sénateurs réunis en congrès à Versailles, comme ici pour l’inscription de l’interruption volontaire de grossesse, le 5 mars 2024. © EMMANUEL DUNAND / POOL / AFP

Le résultat du vote de confiance, programmé lundi 8 septembre à l’Assemblée nationale, sera déterminant pour le gouvernement Bayrou et bousculera ou non le processus législatif de l’accord de Bougival. Le projet de loi constitutionnelle présente déjà quelques singularités.

L’ombre de la sanction plane. Alors que le Premier ministre, François Bayrou, a décidé d’engager un vote de confiance très risqué à l’Assemblée nationale, lundi 8 septembre, sur la dette de la France, Manuel Valls a enchaîné ces derniers jours les rencontres avec les journalistes. L’un des messages est direct. « Je le dis aux forces politiques nationales : attention, il y a le dossier de la Nouvelle-Calédonie », a insisté le ministre des Outre-mer à Paris, dans l’émission Questions politiques de France Inter-France Info-Le Monde, dimanche 31 août. Une chute fort probable du gouvernement Bayrou perturberait le calendrier déjà contraint du processus législatif du projet d’accord de Bougival. L’exécutif « doit être conforté, a averti, lundi 1er septembre, le député Nicolas Metzdorf. « La stabilité est la condition du redressement de la France, et de l’avenir de la Nouvelle-Calédonie. » Tant sur le plan du versement de la deuxième tranche du prêt garanti par l’État que celui du devenir institutionnel, selon le parlementaire.

Une proposition de loi organique en faveur du report des élections provinciales à juin 2026, au lieu du 30 novembre prochain, doit être examinée en commission des lois du Sénat mercredi 17 septembre, puis en séance à la fin de ce même mois, avant une analyse de l’Assemblée nationale. Telle est l’actuelle feuille de route. De même, l’indispensable projet de loi constitutionnelle dans pareil cas sera présenté, après un œil du Conseil d’État, en Conseil des ministres mercredi 17 septembre, pour atteindre, au bout du bout, un examen de la réforme par le Parlement, réuni en Congrès à Versailles, lundi 15 décembre.

ARTICLES EN SUS

Ce projet de loi constitutionnelle, arrêté en comité de rédaction en compagnie du ministre Manuel Valls à Nouméa fin août, est bien particulier. Déjà, au regard de son étendue. La loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 portant l’accord de Nouméa intégrait seulement trois articles assez courts : sur la mention des dispositions transitoires, sur la consultation de la population, enfin sur les orientations déterminées par la loi organique.

Cette fois, le texte issu de la négociation de Bougival en comprend cinq : à propos du référendum sur l’accord politique avant le 28 février 2026, des dispositions de la loi organique spéciale, mais aussi de la Loi fondamentale, ensuite de la nationalité calédonienne, puis du premier scrutin provincial, et ce, au-delà des parties sur l’inscription de « l’État de la Nouvelle-Calédonie » et l’entrée en vigueur des évolutions. Autrement dit, le projet est davantage détaillé que celui proposé en 1998. Parce que les rédacteurs ont voulu être plus précis sur des éléments totalement novateurs, ou, autre lecture, ont souhaité en verrouiller un maximum dans la Constitution et, de fait, en faire un affichage politique.

Un focus surprend un peu. Si l’accord de Nouméa prévoyait la transformation de la citoyenneté en nationalité en cas de « oui » à l’une des trois consultations d’autodétermination, le document de Bougival propose, là, d’emblée, la nationalité calédonienne. Surtout, le projet de loi constitutionnelle va plus loin que l’accord politique sur un point. Étrange. En l’occurrence, « quelle que soit l’évolution institutionnelle du territoire, les nationaux français domiciliés en Nouvelle-Calédonie conservent de plein droit la nationalité française, qu’ils aient ou non acquis la nationalité calédonienne ». Cette garantie a ravi certains représentants, et a sans doute même été encouragée par les élus Loyalistes et du Rassemblement-LR. Un verrou est posé.

QUESTIONS

Autre direction transposée à la suite des discussions dans les Yvelines : la loi organique spéciale doit déterminer les conditions d’exercice par la Nouvelle Calédonie de la compétence en matière de relations internationales, automatiquement transférée si l’accord est adopté. Toutefois, des précisions essentielles sont attendues : cette compétence pourra-t-elle s’exercer sans pouvoir du ministre des Affaires étrangères et sans ratification du Parlement national ? Et dans quel périmètre géographique, mondial, régional… ?

Selon des experts, le projet de loi constitutionnelle, stabilisé à Nouméa en comité de rédaction, peut, « sans bouleverser les équilibres politiques trouvés », subir des modifications, notamment juridiques, à chacune des étapes incontournables. C’est-à-dire, après les arbitrages ministériels, le Conseil d’État, le Conseil des ministres, puis le Sénat et l’Assemblée nationale. À cet égard, le passage du texte devant les magistrats du Conseil d’État permettra de jauger ses grandes originalités – nationalité calédonienne, État… – qui écorneront des principes centraux du droit français, tels que l’équité ou l’indivisibilité de la République.

Néanmoins, « à mon sens, ces remarques ne pourront pas aller au-delà de considérations purement techniques, juridiques, légistiques… », soutient un ancien homme de loi. Ce qui signifierait que, sur le fond, le Conseil d’État devrait se plier à la volonté politique sur les réelles innovations. Un élu se souvient d’une boutade d’un ancien professeur. « La Constitution de la République française est particulièrement accueillante, puisqu’elle accueille en son sein des dispositions contraires à elle-même. »

Yann Mainguet