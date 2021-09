Plus de 40 000 contrôles ont été opérés par les forces de gendarmerie et de police depuis la mise en œuvre du confinement le 7 septembre et du couvre-feu le mardi 14 septembre. Les forces de sécurité vérifient les attestations dérogatoires de déplacement, le respect du couvre-feu et le port de masque sur les routes, dans les bus Tanéo ainsi que dans les établissements recevant du public. Près de 1 640 verbalisations ont été enregistrées a indiqué Julien Pailhere, directeur de cabinet du haut-commissaire, lors du point presse du gouvernement ce jeudi 16 gouvernement.