« Des communes sont à la limite de la mise sous tutelle »

Pascal Vittori : Je dois préciser tout d’abord qu’en 2024, nous avons enregistré une baisse de nos dotations de fonctionnement de la part du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de 10 %. En 2025, cette diminution a été de 13 %. Et les délais de paiement se sont allongés. Ce qui signifie que les communes ont dû puiser dans leur trésorerie et leur réserve qui est donc aujourd’hui inexistante.

En fin d’année, nous allons heureusement bénéficier des aides de l’État sous forme de crédit : 860 millions de francs attribués directement aux communes, et un peu plus de 1,6 milliard partagé entre provinces, gouvernement et communes. Ces sommes vont nous permettre de terminer l’année. Mais la difficulté, c’est que nous arrivons au bout des aides de l’État. Des mairies votent leur budget en décembre. D’autres, au 31 mars. Cependant, en raison des élections municipales en mars 2026, celles-ci vont certainement le voter en février. Nous sommes donc déjà en train de commencer les arbitrages pour 2026.