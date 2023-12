Des changements dans le Code de la route

Le Congrès a voté à l’unanimité une délibé- ration prévoyant plusieurs modifications : le remplacement de la carte grise par un certificat d’immatriculation, la simplifica- tion de l’accès au permis et des démarches administratives, l’obligation du port de la ceinture de sécurité dans les poids lourds et les autobus, la limitation à 90 km/h sur les routes pendant trois ans pour les jeunes conducteurs (deux aujourd’hui), la conduite accompagnée à partir de 15 et non plus 16 ans, ou encore la voiturette accessible à partir de 14 et non plus 15 ans, selon Les Nouvelles calédoniennes et RRB.