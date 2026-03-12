Des champions du barbecue récompensés

La grande finale du championnat de barbecue s’est tenue au phare Amédée, dimanche 8 mars. Six équipes se sont affrontées autour de cinq épreuves : la cuisson d’un filet de perroquet, d’un carré d’agneau, d’une côte de porc, d’une poitrine de porc et la réalisation d’un burger. Le jury, composé de quatre chefs restaurateurs de Nouméa, les a évalués sur la cuisson, le goût et la présentation des assiettes. C’est l’équipe Euskadi, formée de trois hommes originaires de Bourail, qui a gagné.

Les six équipes concurrentes s’étaient qualifiées aux éliminatoires organisés à la foire de Bourail, la foire de Koumac et durant le BBQ & Grill Festival, à Nouméa. L’équipe gagnante s’envolera en mai prochain à Sydney, où elle pourra découvrir le Meatstock, le plus grand festival de barbecue d’Australie.