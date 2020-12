M ercredi, le président du gouvernement, Thierry Santa, et le haut-commissaire, Laurent Prévost, ont remis les clefs de douze camions de pompiers à douze maires. Cette première commande d’un montant de 418 millions de francs est la plus importante réalisée par la Direction de la Sécurité civile. Elle s’inscrit dans le cadre du plan de développement global de la sécurité civile et de la gestion des risques estimé à un milliard de francs, financé à 60 % par l’État et à 40 % par le gouvernement.