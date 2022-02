Des incompréhensions

La porte-parole du groupe, créé le 1er février, qui compte déjà plus de 4 800 membres, formule plusieurs critiques. Sur la forme, d’abord. « L’exécutif veut imposer ces travaux sans tenir compte des usages. C’est difficile de se faire entendre et c’est ce qui nous a motivés à créer ce groupe. On ne s’attendait pas à ce qu’autant de gens en dehors de la communauté du windsurf nous rejoignent. » Et sur le fond, ensuite. « L’espace engazonné va être remplacé par une large bande bétonnée, les cocotiers vont être coupés, les espaces dédiés aux activités nautiques et aux professionnels sont insuffisants, et il y aura une confusion entre les utilisateurs, piétons, joggeurs, cyclistes, etc., qui devront se partager un même espace. Il y a beaucoup d’incompréhensions. »

Une vue de ce que sera la plage après les travaux, en 2024. (© Ville de Nouméa)