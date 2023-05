Des Calédoniens médaillés en lecture rapide en Pologne

La sélection calédonienne de lecture rapide a fait une belle moisson de récompenses au championnat du monde, début mai, auquel participaient 250 personnes.

Ils ont ramené quatre médailles : bronze catégorie enfant (Oumeyma Belbakra), deux en argent catégories enfant et adolescent (Emmanuelle Gavrila et Ibrahim Belbakra) et l’or par équipe (enfant). Ils avaient deux heures pour lire un roman avant de répondre à des questions du jury afin de vérifier leur bonne compréhension du texte.

Le plus jeune arbitre du jury était également un jeune Calédonien, Giovanni Maurel. « Ce sont de très bons résultats », se réjouit Karine Maurel, à la tête de la Fédération calédonienne de lecture rapide, pour la troisième participation à cette compétition.

700 MOTS PAR MINUTE

La discipline « prend de plus en plus d’ampleur » en Nouvelle-Calédonie, témoigne la coach qui assure des formations, entre autres, aux avocats du barreau.

Karine Maurel vante une technique dont l’objectif est de mieux apprendre. « En temps normal, on lit environ 200 mots par minute et on retient environ 30 à 35 % de l’information. En lecture rapide, on est à 700 mots avec un taux de compréhension de 84 %. »

Cette pratique fait appel à notre cerveau reptilien. « Il s’entretient comme un muscle. Quand on l’utilise, on va plus vite, on ne s’ennuie plus, on est davantage concentré et on retient mieux ce qu’on lit. »