Les États-Unis se préparent à déployer six avions B-52 à capacité nucléaire dans le nord de l’Australie. L’émission Four Corners de la chaîne australienne ABC a révélé que Washington voulait construire des bâtiments dans la base militaire de Tindal, vers Darwin, pour accueillir l’avion géant du constructeur Boeing. Un centre de maintenance et des hangars pour les six appareils sont prévus. « La capacité de déployer des bombardiers de l’armée américaine en Australie envoie un message fort aux adversaires sur notre habilité à projeter une puissance aérienne létale », a indiqué l’US Air Force aux journalistes de Four Corners.

Une experte interrogée explique que c’est un avertissement adressé à la Chine, alors que la peur d’une intervention de Pékin à Taïwan plane toujours. Les B-52 sont utilisés par l’armée américaine depuis leur mise en service, en 1955. Ils peuvent être équipés de missiles nucléaires ou conventionnels pour lancer des frappes à longue portée.

Selon plusieurs observateurs, leur déploiement à Darwin serait une nouvelle étape dans la collaboration militaire entre Canberra et Washington, plus importante que les rotations annuelles de la marine américaine au large de l’Australie.

Photo : Robert ATANASOVSKI, AFP