Des bennes pour les déchets

« Après plus d’une semaine et demie dans le local, les poubelles commençaient à être grignotées par les vers et les rats », se glace Arnaud. Comme l’avait noté lundi le membre du gouvernement Yannick Slamet, le non-ramassage des déchets peut générer « un problème d’ordre sanitaire ». Un tri est tout d’abord essentiel. La ville de Nouméa met en place des bennes de collecte provisoires, chaque jour, dans différents quartiers, à certaines heures. Ces points sont réservés uniquement aux déchets ménagers. Voir le site noumea.nc