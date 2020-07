Futenma et Camp Hansen, deux bases militaires américaines sur l’île d’Okinawa, au sud du Japon, ont été confinées après la détection de près de 100 cas de coronavirus chez les Marines. Alors que le 4 juillet, les soldats étaient en train de célébrer le jour de l’indépendance des États-Unis sur les plages et les discothèques, les autorités craignent une propagation aux communautés locales. Les deux bases ont été mises en quarantaine et des mesures de protection renforcées ont été annoncées pour les autres bases de la région. L’île n’a compté que 150 contaminations locales. 20 000 Marines sont basés à Okinawa.