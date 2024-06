Des barges approvisionnent le territoire

Le gouvernement travaille activement avec les agriculteurs, les importateurs, les industriels, les grandes enseignes et les petits commerçants pour garantir l’accès aux produits de première nécessité.

Deux cellules de crise se consacrent aux problématiques d’approvisionnement et de transport. Elles centralisent avec les maires les demandes en carburant, en produits alimentaires et médicaux. Elles organisent des ponts maritimes et des convois terrestres, notamment pour les commerces les plus isolés. Les navires du gouvernement et les pompiers de Tontouta sont mis à contribution et des barges ont été affrétées auprès d’armateurs. L’approvisionnement fonctionne en trois zones : Nord et extrême Nord, Centre, Sud et Est. Le travail sur les îles est réalisé avec la Compagnie maritime des îles et le Betico.