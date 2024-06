Des avocats s’expriment dans une tribune

38 avocats appellent à la paix, s’opposent à une forme de désinformation et rappellent qu’ils ne font pas de politique.

Pour les avocats, « même le plus noble des combats ne peut être effectif et efficient qu’à la condition de respecter les règles les plus essentielles, celles qui fondent notre société démocratique et permettent de préserver la paix ». Ils expliquent aussi continuer à exercer leurs missions avec le même professionnalisme « afin que les droits des prévenus soient respectés et ceux des victimes reconnus ».

Se défendant d’appliquer une « justice coloniale », ils soulignent que depuis le début des émeutes, des justiciables sans distinction ont été poursuivis, des condamnations et des relaxes ont été prononcées et que la présomption d’innocence s’applique comme ailleurs.