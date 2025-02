[DOSSIER] Des attentes de plus en plus lourdes

Tous ont salué « une bonne nouvelle », après avoir suivi de Nouméa, sur le grand écran de la CCI, le Forum économique intervenu samedi 8 février dans les locaux de Bercy, l’état-major de l’Économie et des Finances, un symbole fort.

Les uns et les autres, des partenaires sociaux aux chefs d’entreprise, apprécient la carrure de Manuel Valls, un homme qui connaît la Nouvelle-Calédonie et ses acteurs. Son statut de ministre d’État des Outre-mer lui confère, de plus, un poids certain sur le grand argentier de la République. Et puis le locataire de la rue Oudinot « a réouvert la porte du chômage partiel » et de son cofinancement, se félicite Stéphane Yoteau de la Chambre de commerce et d’industrie.

Le dispositif court jusqu’à la fin mars, or « c’est un outil indispensable pour ne pas déstructurer les entreprises » dans ce contexte post-émeutes. Aux côtés de l’ancien Premier ministre socialiste, Amélie de Montchalin, ministre chargée des Comptes publics, « a rassuré sur le soutien de l’État », note avec satisfaction Mimsy Daly du Medef, présente à Paris, qui a en outre jugé pertinente la présentation sur le marché du nickel.

Ce qui soulève toujours, avec une certaine urgence, la nécessité de trouver un accord dans ce secteur clé. Autrement dit, définir une stratégie qui conviendrait à la fois à la Nouvelle-Calédonie et à la Métropole, et pourquoi pas à l’Europe. Le format même du Forum, événement qui a associé le politique et l’économique, indique la marche à suivre, selon Pierrick Chatel de la Confédération des petites et moyennes entreprises. En clair, la collaboration doit être plus étroite. Parce que « le principal sujet d’inquiétude, c’est l’économie, c’est le premier sujet à traiter ».