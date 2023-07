Des arbitres agressés à Maré

Le match de Coupe de Calédonie (Horizon Patho – Hienghène sport) a été très mouvementé, samedi 7 juillet, à Maré.

Les arbitres ont subi des tentatives d’intimidation, des insultes et même une agression physique à l’issue de la rencontre, remportée 3-1 par Hienghène. « “On va t’attendre à l’aérodrome, tu ne vas pas repartir ce soir.” Cette phrase, je l’ai entendue jusqu’à ce que je sorte du stade », témoigne Alan Chenot sur sa page Facebook. En rentrant au vestiaire, un supporter de Maré s’en est pris à lui et à son petit frère, également arbitre.

Une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux les montre sautant la barrière afin de se réfugier au centre du terrain. Ils ont dû se faire escorter jusqu’à l’aérodrome pour leur sécurité. Le club de Maré adresse ses excuses et veillera « à ce que cela ne se reproduise plus à l’avenir ». Toutefois, ces incidents doivent, selon le club, faire « réfléchir » les arbitres. « 2 pénos, 1 but hors-jeu, 4 cartons rouges, 6 cartons jaunes pour Horizon à domicile : forcément, il faut s’attendre à des réactions vives, pour ne pas dire violentes », commente le président d’Horizon Patho sur Facebook.

La Fédération calédonienne de football a apporté « son soutien inconditionnel au trio arbitral » et « condamne fermement cet acte ».

La commission d’organisation des compétitions a été saisie. Les premières sanctions sont tombées mercredi : suspension à titre conservatoire de toutes les compétitions fédérales élites seniors masculines au stade de La Roche (Maré), à compter du lundi 10 juillet et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Edwige Blanchon.