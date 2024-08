Des aides oui, des réformes aussi

Calédonie ensemble a son plan

Le parti milite en faveur de la signature d’un plan quinquennal d’accompagnement et de reconstruction de 500 milliards de francs, financé par l’État, pour assurer le sauvetage des entreprises calédoniennes (ex. l’ouverture

de lignes de trésorerie à taux zéro, moratoire sur les cotisations sociales), l’accompagnement social des Calédoniens touchés par la crise (ex. prolongation du régime d’assurance chômage total), la reconstruction du tissu économique local (ex. défiscalisation nationale spéciale reconstruction, la création d’un fonds d’investissement de proximité (FIP) outre-mer relance Nouvelle-Calédonie), l’accompagnement financier des collectivités, des services publics essentiels et des régimes sociaux de la Nouvelle-Calédonie (ex. 50 milliards de francs pour la reconstruction des infrastructures publiques détruites), et le sauvetage de l’industrie du nickel (ex. partenariat stratégique nickel avec l’Europe).