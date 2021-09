Conformément aux décisions du gouvernement, le trafic aérien domestique a été suspendu mercredi. Mardi, la compagnie Air Calédonie a fait son possible pour programmer des vols supplémentaires au départ de l’aérodrome de Magenta et permettre aux Calédoniens de rentrer chez eux. Une partie des voyageurs a pu profiter de ces derniers vols. Les agences commerciales de la compagnie ainsi que le service fret seront également fermés sur toute la période du confinement. Les passagers qui n’ont pas pu partir se verront proposer une nouvelle réservation ou un remboursement. Le réseau Raï est également suspendu. Le dernier moteur a été coupé à Koumac mercredi à 00 h 24 heures après deux correspondances dans le Nord. Le Raï a pu proposer 18 services supplémentaires lundi soir et quatre de plus mercredi, journée durant laquelle 1 200 tickets ont été vendus à Nouméa.