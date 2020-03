Les Calédoniens aiment bien râler après leurs élus. À tort ou à raison, ils se plaignent souvent que ces derniers ne viennent les voir ou ne s’intéressent à eux qu’en période électorale. Si en dehors des campagnes électorales les élus travaillent, et on ne peut que les en féliciter, il serait peut-être bon qu’ils prennent un peu de temps pour conserver un pied dans la « vraie vie ».

Quoi de pire qu’un maire qui ne soit pas accessible ? L’élection municipale est en cela un peu particulière qu’il s’agit de choisir un élu de proximité, quelqu’un qui agit directement sur notre quotidien pour des choses qui peuvent paraître secondaires comme les poubelles, l’eau ou encore les ralentisseurs, mais prennent souvent des tours de drame national dans un quartier.

La fonction de maire, plus qu’une autre, nécessite une disponibilité à toute épreuve, les soirs, les week-ends, et pour des indemnisations qui ne sont pas toujours à la hauteur. Mais cet exercice, parfois ingrat pour les maires, est pourtant essentiel pour la démocratie. On peut d’ailleurs la voir à l’œuvre en ce moment de fin de campagne. Les réunions fleurissent dans les quartiers et mobilisent la population.

Seule ombre au tableau, certains candidats ont parfois une fâcheuse tendance à exagérer un peu, faire dans la surenchère de propositions, voire mentir un peu. Mais ces élections auront au moins eu le mérite de voir fleurir de nouvelles listes, certes toujours avec des « anciens », mais néanmoins de nouvelles têtes porteuses de dynamiques nouvelles, du moins peut-on l’espérer. Rendez-vous dimanche soir pour les premiers résultats.