Départ du président de PRNC

Communiquée aux salariés jeudi 7 mai, la nouvelle est devenue officielle sur la place publique le mardi suivant, 12 mai. Thibaut Martelin, président de Prony Resources New Caledonia, a quitté ses fonctions. « Pour raisons personnelles », selon l’information divulguée en interne. Ce départ, qui surprend après seulement neuf mois d’exercice, intervient en pleines négociations finales avec le potentiel repreneur de 74 % des parts de PRNC, le consortium New Battery Metals. Fatima Lachaize, secrétaire générale du complexe métallurgique basée à Paris, assurera la présidence de l’entreprise pour une période transitoire.
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