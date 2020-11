Pour ses vingt ans, le lycée du Grand Nouméa a officiellement été baptisé du nom de l’ancien sénateur. Enfant de Lifou et de Maré, Dick Ukeiwë a été enseignant, agent de maîtrise à la SLN, membre de l’Union calédonienne, de l’Union démocratique, puis du RPC qui deviendra le RPCR. Il a occupé les fonctions de président de l’Assemblée territoriale, président du gouvernement, du Congrès, du Conseil exécutif du territoire, et fut le premier sénateur kanak et député européen. Il a été l’un des négociateurs et signataires des accords de Matignon- Oudinot, il est décédé en 2013, à l’âge de 83 ans, à Dumbéa où il s’était installé durant les évènements. Un hommage lui a été rendu par le président du gouvernement, Thierry Santa. Sur la plaque commémorative, cette phrase de Dick Ukeiwë : « Nous ne méritons pas l’estime de nos fils si chacun d’eux ne peut trouver sa place en Calédonie, si chacun d’eux ne peut y cultiver son champ, si chacun d’eux ne peut, en paix, en savourer les fruits et en contempler le ciel. »