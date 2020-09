Le Premier ministre en poste en continu depuis sept ans et huit mois – un record – a démissionné en raison de ses problèmes de santé. Il souffre d’une maladie chronique des intestins et celle-ci s’est aggravée. Ses récentes visites à l’hôpital alimentaient la rumeur sur sa capacité à gouverner depuis plusieurs semaines. « Il est déchirant de devoir quitter ce poste avant d’avoir atteint les objectifs fixés », a regretté Shinzo Abe, évoquant notamment le dossier des Japonais enlevés dans les années 70 et 80 par la Corée du Nord ou le contentieux territorial avec la Russie sur les îles Kouriles. Son mouvement, le Parti libéral-démocrate (PLD), procédera à des élections pour désigner son successeur le 14 septembre.