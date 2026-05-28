Dématérialisation des feuilles de soins

Le Congrès a voté en faveur d’un projet de délibération visant à généraliser la dématérialisation des feuilles de soins. Il faudra obtenir l’adhésion de l’ensemble des acteurs de la santé, au plus tard le 1er janvier 2028. 350 000 feuilles de soins par mois pourraient ainsi être transmises aux organismes de protection sociale, contre 80 000 actuelle- ment.