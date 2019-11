Griefs

Une pétition contre Tanéo circule en ligne. Elle a été signée par près de 2 000 personnes. Mercredi, une petite manifestation a été organisée devant la province Sud et un cahier de revendications remis au directeur de cabinet de la présidente de la province, au président du SMTU qui ont reçu une délégation.

Les usagers évoquent globalement une inadéquation entre le réseau et les besoins de ses usagers. En ligne de mire d’abord, les prix et en particulier celui, jugé « aberrant », du ticket de secours à 400 francs (lire plus loin). « En plus de la vie chère en Nouvelle-Calédonie, peut-on lire sur la pétition, la population est dans l’incapacité financière de pouvoir se déplacer convenablement. Prendre le bus, ça devient un luxe ». Irène Mapéri, porte-parole des usagers des transports en commun Tanéo et Néobus de l’agglomération, est également allée dans ce sens à la province en parlant de « tarifs indécents ».

Les usagers dénoncent par ailleurs un « manque de concertation sur les dessertes ». Ils ne comprennent pas la suppression d’arrêts dans les quartiers qui les obligent à se déplacer plus loin, ou encore leur « destruction comme la gare de Montravel », « lien entre la ville et l’extérieur de l’agglomération ». Ils évoquent des horaires de bus trop espacés, des lignes devenues très longues et à multiples arrêts ou encore des difficultés pour jongler entre les lignes « principales » et les lignes « secondaires ».

On entend également des critiques sur l’organisation : le fait de « valider » son titre de transport, à l’entrée et à la sortie du car ; des files d’attente dans les lieux de distribution de cartes, les ruptures de stocks, des distributeurs qui ne fonctionnent pas, des machines qui ne prennent pas les billets ou qui ne rendent pas la monnaie, des bornes de recharge trop éloignées des arrêts*. « Il ne faut pas oublier que nous avons ici beaucoup de personnes âgées, de personnes invalides, de personnes qui ne savent pas lire et tout cela est très compliqué », commente Irène Mapéri. Dans leur cahier de revendications, les usagers n’y vont pas par quatre chemins : ils demandent, entre autres, un retour aux anciens tarifs et que toutes les dessertes soient revues. Ils veulent être concertés et que le réseau s’adapte « aux réalités des possibilités physiques, psychologiques, financières, familiales des usagers ». Les autorités rencontrées ont promis de se pencher sur les points évoqués.