Démarches ouvertes pour les cartes d’artiste professionnel

Le gouvernement lance la campagne de demande de cartes d’artiste professionnel jusqu’au 2 octobre. Le dispositif intervient dans le cadre de la structuration du secteur culturel et artistique. La carte permet l’inscription des bénéficiaires au répertoire des artistes et offre un accès prioritaire à des marchés publics, évènements hors du territoire, etc. Les demandes se font en ligne sur https://demarches- simplifiees.gouv.nc