Délinquance : après une année noire, la riposte sécuritaire en 2025

En 2025, l’un des principaux objectifs est de « restaurer la sécurité du quotidien », selon les mots de Louis Le Franc. Cela passe notamment par une présence massive et visible sur le terrain, destinée à « protéger, rassurer et dissuader », résume le général Nicolas Matthéos. « La peur est encore là », reconnaît-il, en évoquant une population toujours marquée par les événements de 2024. Cette intensification de la présence des forces de l’ordre depuis le début de l’année a conduit au contrôle de 25 000 personnes, soit près de 10 % de la population.

UNE BASCULE

La délinquance juvénile est un autre sujet de préoccupation. « Nous avons une jeunesse qui a basculé dans une délinquance de prédation extrêmement violente », a déclaré Yves Dupas. En zone police, 40 % des vols avec violences sont commis par des mineurs. Les jeunes délinquants « sont souvent déscolarisés et sans aucune perspective », a précisé le général Nicolas Matthéos.

Un phénomène qui interroge d’autant plus que la pauvreté devrait croître fortement avec l’explosion du chômage. Les problèmes de transport et la réduction des aides sociales pourraient également renforcer un décrochage scolaire déjà particulièrement important.

Les autorités établissent d’ailleurs ce lien. « La forte augmentation des cambriolages [+71,8 % entre 2023 et 2024] est en lien avec la situation sociale, et nous voyons une part importante de mineurs parmi les auteurs », a estimé Yves Dupas.

Seul point positif du bilan 2024 : les violences intrafamiliales diminuent officiellement de 18,6 %. Un chiffre néanmoins trompeur, comme l’ont souligné les autorités, notam- ment en raison de l’impossibilité pour les victimes de pouvoir déposer plainte pendant l’insurrection. De fait, les premiers chiffres de 2025 montrent la remontée de « ces violences insupportables », a insisté le procureur de la République. Le sujet demeure l’une des principales préoccupations de la justice et des forces de l’ordre qui ont indiqué mettre l’accent sur l’accueil des victimes.

De manière plus habituelle, les acteurs de la sécurité publique et de la justice ont insisté sur le rôle de l’alcool et du cannabis, en cause dans une majorité d’infractions et qui restent des priorités pour l’année 2025 avec une action accrue sur les trafics en ligne. « C’est le problème majeur ici », ont martelé les autorités, en l’illustrant par un chiffre : huit personnes sur dix interpellées étaient alcoolisées.

M.D.