L’activité cyclonique, dense actuellement, a fait d’autres dégâts dans la région. Le cyclone Ana (catégorie 2) a durement frappé les îles Fidji, samedi et dimanche, faisant un mort par noyade et cinq disparus. Les vents destructeurs ont dépassé les 100 km/h et de fortes précipitations ont causé des destructions et des inondations. La dépression tropicale Bina a suivi, renforçant les inondations. Avant de concerner la Nouvelle-Calédonie, le phénomène Lucas a frappé la Papouasie Nouvelle-Guinée le week end dernier.