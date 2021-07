Mercredi, 500 militaires, policiers, et pompiers ont défilé sur l’avenue de la Victoire à l’occasion de la traditionnelle cérémonie du 14-juillet. Une cérémonie placée sous l’autorité du commandant supérieur des Forces armées, Frank Barrera, et présidée par le haut- commissaire, Patrice Faure. Au programme, sous un beau soleil : revue des troupes, remise de décorations et défilé des troupes à pied, montées et motorisées. Toutes les forces de sécurité étaient représentées. Retour en images sur cette matinée.

©C.M./DNC