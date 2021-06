Où en est-on de la création de l’agence et du prêt de 25 milliards ?

Jean-Pierre Kabar : La mesure n’a pas pu être mise en œuvre, car l’un des textes n’a jamais obtenu le vote du Congrès (Le rapport n° 91/ GNC du 01.12.2020 relatif a la création d’agence n’a pas été examiné en commission et ni en séance publique, NDLR). Aucune alternative n’a été envisagée depuis et on (les élus, NDLR) a laissé la Cafat dans une impasse.

Il manque donc 13 milliards pour faire fonctionner le système d’assurance maladie, quelles sont les conséquences ?

Xavier Martin : Concrètement, ces 13 milliards auraient dû être versés aux hôpitaux. Du coup, ces derniers ont eux-mêmes de grandes difficultés à payer leurs fournisseurs. Le CHT Gaston-Bourret leur doit quatre milliards dont 2,7 à des entreprises. Maintenant, ce que nous craignons tous, c’est que ces tensions de trésorerie aient un impact sur les salaires des 2 000 collaborateurs du Médipôle.

On a récemment entendu parler de retard de salaires du personnel de santé. Est-ce la conséquence de cette situation financière ?

Xavier Martin : Malgré les tensions, nous nous assurons que le CHT dispose de fonds nécessaires pour payer les salaires dans les délais. En mai, nous avons eu des difficultés techniques liés aux jours fériés, qui ont entraîné un décalage dans le versement. Aujourd’hui, c’est réglé, mais nous n’avons aucune visibilité sur la façon dont nous allons garantir le paiement de ce que nous devons aux hôpitaux dans les mois qui viennent.