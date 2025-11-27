Découverte de cocaïne à Maré

Après l’île des Pins il y a quelques mois, plusieurs paquets de cocaïne ont été découverts sur l’île de Maré, ce mois-ci. Au micro de Radio Rythme Bleu, le procureur de la République Yves Dupas a confirmé l’information, précisant que les pêcheurs de Maré avaient ramené la drogue à la gendarmerie de Tadine. Ces produits étaient a priori destinés au trafic australien.
