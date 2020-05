Thierry Santa s’est une nouvelle fois adressé aux Calédoniens, mercredi. La première étape du déconfinement vient à échéance, dimanche soir, et il convenait de présenter quel serait le nouveau cadre à suivre.

Le président a tenu à rappeler le contexte : une absence de nouveau cas depuis 25 jours, des mesures drastiques de quarantaine, allongée à 21 jours, et désormais « une probabilité de 99,3 % que le virus ne circule pas localement », de l’avis des autorités sanitaires.

Cet état de fait permet « d’aller encore plus loin », de prendre des mesures plus souples, nous le verrons. Mais il est important de considérer que cette période de six semaines ne doit pas constituer un relâchement de notre préparation, dans l’hypothèse où le virus ressurgirait. « Je n’oublie pas que nous vivons dans un monde infesté par le Covid-19 », a ainsi déclaré le président. Il s’agira donc de développer, d’ici le 15 juin, les outils nécessaires à l’amélioration de notre capacité de détection et de réaction si un cas local était décelé et d’éviter ainsi le retour à un confinement strict. Il s’agira aussi de constituer nos stocks stratégiques de masques, la réserve sanitaire, etc.

Une ouverture quasi-totale

À partir de lundi, les manifestations et activités sportives, culturelles, de loisirs, religieuses, coutumières, etc. seront autorisées dès lors que les gestes barrières, y compris la distanciation sociale (un mètre), seront strictement respectés. Dans les établissements de loisirs (cinémas, salles de spectacle, de jeux, etc.) et les transports en commun aériens, terrestres et maritimes, où la distanciation sociale n’est pas possible et où des remplissages à 50 % seraient « insupportables », le port du masque sera obligatoire. Les transporteurs privés, notamment scolaires, ne sont pas à soumis à l’obligation de port du masque dans la mesure où ils peuvent identifier leurs passagers.

Les rassemblements de plus de 50 personnes seront autorisés (avec distanciation sociale, identification des participants ou port du masque).

Les bars pourront rouvrir s’ils justifient d’un service à table pour leurs clients comme les restaurants.

Les salles de sport peuvent reprendre pour la pratique individuelle. Les activités sportives individuelles en extérieur dans des structures (golf, équitation, etc.) ont une dérogation pour recommencer dès ce week-end.

Demeureront interdites les activités qui ne pourront pas faire respecter la distanciation sociale, où les participants ne pourront pas être identifiés et où le port du masque ne pourra pas être respecté. Cela concerne les discothèques et les nakamals ainsi que les compétitions sportives et les grandes manifestations culturelles et communales comme les foires.