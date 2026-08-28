Déclaration de politique générale : les urgences, rien que les urgences

• L’ÉQUILIBRISTE

Président de l’Éveil océanien, parti centriste, mais aussi charnière dans l’hémicycle, Milakulo Tukumuli se retrouve à nouveau, cette fois par la force des multiples urgences, à devoir jongler avec les aspirations des différentes sensibilités politiques, économiques, etc. Face à l’obligation de réformes, le docteur en mathématiques pose une équation pouvant être résumée par le slogan « en même temps », cher à Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle. L’idée est en effet de « ne pas briser ce qui commence à se redresser, sans décourager ceux qui investissent et qui embauchent, sans ajouter de la peine à ceux qui n’en peuvent déjà plus ».

Le président veut marier sa ligne défendue pendant la campagne des provinciales et la fibre des indépendantistes, avec les orientations des Loyalistes et du Rassemblement-LR, partenaires de l’Éveil océanien dans l’accord de gouvernance. « Ce gouvernement marchera donc sur ses deux jambes : la justice sociale et la relance économique, au même rang. Pas l’une après l’autre, pas l’une contre l’autre, mais l’une avec l’autre ».

• LE PUZZLE

Le 19e gouvernement entend combiner plusieurs facettes de la fiscalité qui semblent difficilement assemblables. En l’occurrence, composer une fiscalité plus attractive pour reconquérir la confiance des investisseurs, plus cohérente en révisant les dispositifs dérogatoires, et plus juste afin que la contribution de chacun soit proportionnée à ses moyens. Le but étant, bien évidemment, de voir progresser les recettes fiscales.

Bref, le patron de l’exécutif essaie de mêler des contradictions. Puis entend rebâtir l’architecture fiscale « au service de la relance économique et de la justice sociale ». Son credo.

• L’APPEL

La déclaration de politique générale s’est adressée aux Calédoniens, aux partenaires sociaux, aux directions du territoire, à toutes les institutions, mais aussi, et pour beaucoup, aux autorités parisiennes. Un appel – attendu – est même lancé. « Même réformée, même exemplaire dans ses efforts, la Nouvelle- Calédonie ne passera pas l’année 2027 sans un nouveau soutien financier de l’État », a insisté Milakulo Tukumuli. En clair, ce nouvel accompagnement souhaité doit donner le temps nécessaire à la collectivité pour que les réformes produisent leurs effets.

Cependant, la trajectoire d’endettement ne peut pas se poursuivre. Chaque année, il faudra rembourser plus de dix milliards de francs, un montant cité devant le Congrès. Énorme. Le chef de l’exécutif espère ainsi « que la solidarité nationale pourra prendre des formes différentes, mieux adaptées à la réalité de notre situation, tant dans leur nature que dans leur montant ».

Le gouvernement calédonien avait annoncé, en février, travailler sur un projet de contrat de désendettement et de développement avec les directions nationales. Le sujet sera probablement abordé à Paris où le président Tukumuli, à la tête d’une délégation annoncée transpartisane, doit se rendre du 1er au 5 septembre. L’ambition est, en effet, de proposer, comme un écho, « un contrat de responsabilité », avec « des montants connus, des engagements réciproques et un calendrier tenu ». La mission et l’État échangeront sur la place de la Nouvelle-Calédonie dans le projet de loi de finances nationale pour 2027. Le FLNKS, qui estime être exclu du cercle des décideurs politiques, a d’ores et déjà déclaré ne pas vouloir participer à ces rencontres.