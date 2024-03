Décès de notre confrère, Cédric Wakahugnème

Le reporter de NC La 1ère est décédé dans son sommeil, dans la nuit du 4 au 5 mars. Cédric Wakahugnème, originaire d’Ouvéa, avait débuté sa carrière à Radio Djiido au début des années 2000. Il s’était formé avec le dispositif Cadres Avenir à Toulouse, relate NC La 1ère, puis avait rejoint la chaîne en 2010 et notamment la province Nord. Journaliste télé et radio, il présentait aussi les matinales du week-end. Nous garderons le souvenir d’un confrère toujours souriant et gentil, qui aimait beaucoup le terrain. La rédaction de DNC adresse ses sincères condoléances à tous ses proches et ses collègues.