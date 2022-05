Décarboner. Le mot est sur toutes les lèvres ces derniers temps en Nouvelle-Calédonie concernant notamment l’industrie de la métallurgie. Produire du « nickel vert ». Une mode qui rejoint des nécessités économiques – être davantage compétitif dans un secteur où les clients deviennent plus exigeants – et qui répond à des enjeux climatiques : du fait du nickel, la Nouvelle-Calédonie se classe au 3e rang mondial des émissions de CO 2 par habitant. Cette vision s’intègre également dans l’autonomie énergétique recherchée afin de se préserver des problèmes d’approvisionnement.

Deux métallurgistes s’engagent fermement dans la démarche. La SLN, après une étape de trois ans avec une centrale flottante au fioul (elle devrait être mise en service en août), s’appuiera sur la production photovoltaïque qui se développe sur le territoire. Prony Resources projette de réaliser une « méga centrale photovoltaïque » avec TotalEnergies. Et son partenaire, Enercal, est censé convertir sa centrale au charbon au gaz au plus tard en 2025. Le défi est de taille. Si les ambitions sont tenues, il est question, pour la SLN, de diviser ses émissions de CO 2 par deux après 2035 pour parvenir à la neutralité en 2050. Elle cessera de produire de l’électricité à Doniambo, débarrassant Nouméa de 75 % de ses poussières et de 100 % du dioxyde de soufre. De son côté, Prony Resources les réduira de 50 % d’ici 2030 pour atteindre la « neutralité carbone » en 2040. Pour quel coût du kilowattheure ? Il n’en est pas fait mention. Mais d’aucuns estiment que la progression des énergies renouvelables le fera baisser.

Dans ce concert manque un troisième acteur d’importance, KNS. En février, Kristian Straub, l’ancien président, indiquait que la priorité était donnée « à la montée en puissance ». « Après, on sera ouvert à utiliser les énergies renouvelables. » Toute la difficulté sera de contrôler la mise en place de ces engagements dans les délais annoncés. Et de voir grand. En étendant cette stratégie à l’ensemble du monde économique.